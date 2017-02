Região registra alta de 205% no número de novos exportadores

Home

- 15:33

Levantamento do Investe São Paulo, do governo estadual, revela aumento no índice de empresas que exportam pela 1ª vez



Redação

São José dos Campos

O número de empresas que exportaram pela primeira vez no ano passado, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, cresceu 205% em comparação com 2015. Foi um dos melhores índices do Estado. Segundo levantamento da agência Investe São Paulo, do governo estadual, a RMVale saltou de 20 novos exportadores em 2015 para 61, no ano passado.

No total, 379 empresas venderam ao exterior em 2016, incluindo as novas. É o maior número desde quando a série histórica começou a ser levantada, em 2002. O número representa aumento de 8,29% na comparação com 2015, com 350 exportadores.

Estado. São indicadores melhores do que os do Estado, que registrou aumento de 126,10% nas novas exportadoras no ano passado, de 889 para 2.010, e de 7,38% no total de empresas que venderam no exterior: de 10.289 para 11.048.

“Nós já tínhamos a ideia de estender nosso escopo de serviços de incentivo à competitividade com atendimento de empresas que querem internacionalizar-se e a disseminação da cultura exportadora”, afirmou Sérgio Costa, diretor da Investe SP.

“Nossas projeções apontavam para uma desvalorização do câmbio e de uma desaceleração do consumo interno. A quantidade de empresas que passaram a exportar confirma que lançamos o programa na hora certa”, completou ele, referindo-se ao programa “SP Export”.

Na região, de acordo com os dados da agência estadual, destacam-se as cidades de São José, Jacareí e Taubaté que, no ano passado, ganharam respectivamente 15, 5, e 4 novos exportadores.

Perfil. O estudo também revelou que quase todas as empresas que ingressaram no mercado internacional realizaram remessas de até US$ 1 milhão: 95,4% das paulistas, que representaram 42,3% (2.010) do total das exportações nesse valor dentro do país.

“O quadro reflete um dos ensinamentos que procuramos passar às empresas, que é o fato de que é sempre interessante começar a exportar aos poucos”, afirmou Costa.

“Nossa expectativa, inclusive, é que o ano de 2017 feche com um número mais expressivo de empresas que fizeram remessas maiores, tendo debutado em 2017”, afirmou o diretor do Investe SP.

Vale tem quatro cidades no top 50 brasileiro

Quatro cidades da RMVale estão na lista das 50 maiores exportadoras do país, levantamento feito pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com dados de 2016.

São José está no topo da lista regional, com US$ 4,934 bilhões exportados no ano passado, 4,31% em relação a 2015. O município é o segundo maior exportador do Estado e o quarto do país. Do total vendido ao exterior por São José, em 2016, o setor aeronáutico responde por US$ 3,89 bilhões.

O petróleo levou Ilhabela ao posto de segunda maior exportadora da região, com US$ 1,557 bilhão em 2016, mas com queda de 5,78% ante 2015. O município firmou-se como quinto exportador paulista e o 20º nacional.

Jacareí fechou o ano passado como a 11ª no ranking estadual e a 43ª do país nas exportações, com US$ 855,2 milhões. Os produtos químicos representam 41% do total.

Com US$ 814,3 milhões vendidos ao exterior em 2016, Taubaté tornou-se a 12ª exportadora paulista e a 44ª do país. Setor automobilístico é o principal destaque, com 47%.