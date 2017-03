Região receberá mutirão de exames e consultas

Home

- 15:54

Redação

São José dos Campos

Um mutirão de consultas e exames será realizado a partir desde sábado na RMVale. Serão atendidos pacientes em diversas especialidades, em unidades de saúde de cidades da região: hospitais Regional e Universitário de Taubaté e os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de São José dos Campos, Caraguatatuba e Lorena.

Segundo o governo do Estado, hospitais estaduais e centros de saúde terão terão agendas extras para antecipar consultas, exames e cirurgias. "Todos os AMEs do Estado estarão abertos aos sábados para a população realizar testes de glicemia e aferição de pressão arterial, além de palestras e orientações sobre saúde e qualidade de vida. Se nestes exames for detectado algum problema, os pacientes serão orientados para tratamento e acompanhamento. Em outras unidades do estado também serão realizados testes de colesterol e mamografias", disse o governo, em nota.

De acordo com o secretário de Saúde, David Uip, o mutirão visa reduzir a espera por atendimento e incentivar os cuidados com a saúde. “Trata-se de uma ação para agilizar a realização de consultas e procedimentos, além de uma importante iniciativa de promoção e prevenção da saúde para a população paulista”, afirmou. Os atendimentos do mutirão, que incluirão dois sábados, ocorrerão das 8h às 17h. A programação pode ser conferida no www.saude.sp.gov.br.