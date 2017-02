Região mais violenta, RMVale tem déficit de 400 policiais

Home

- 08:38

Segurança no Vale vira tema de reunião entre secretaria de Segurança Pública e políticos; uma das ações solicitadas é o aumento do efetivo da Polícia Civil, para aprimorar as investigações e apreensões de droga



Redação

São José dos Campos

Região mais violenta do interior de São Paulo, a RMVale tem um déficit de 400 policiais militares. A informação está em uma pauta entregue ao Estado por uma força-tarefa da região, com participação de deputados.

A região foi tema de uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa, ontem, para debater ações para aumentar a segurança na região. Políticos do Vale, entre parlamentares e prefeitos, estiveram presentes no encontro, realizado na capital.

Ao secretário, foi entregue um documento com dados sobre a violência e sobre a situação das polícias. Entre os pedidos, está o aumento efetivo da Polícia Militar na RMVale. O deputado estadual Padre Afonso Lobato (PV), que apresentou o documento com as solicitações ao lado do deputado Davi Zaia (PPS), ressaltou o déficit policial na região durante o encontro.

"Falamos que nossa região merece um tratamento diferenciado porque é uma região diferenciada. Ele [secretário] sinalizou que está 'amarrado' pela falta de recursos, mas que as situações serão todas analisadas", disse Lobato.

Pedidos. Uma das ações solicitadas é também o aumento do efetivo da Polícia Civil, para aprimorar as investigações e apreensões de drogas no Vale do Paraíba.

A RMVale teve 454 assassinatos registrados em 2016, sendo a região mais violenta do interior do Estado e batendo, proporcionalmente, até a capital e a Grande São Paulo.

Segundo o deputado estadual, o secretário sinalizou que a região ganhará em breve 12 novos delegados, e pode ter um reforço no efetivo Polícia Militar. "Temos cerca de 200 policiais que são daqui da região e acabam indo para São Paulo, solicitamos por exemplo que eles fossem designados de vez para cá", afirmou.

Também foi pedida uma renovação das frotas da polícia e a realização de novos concursos para agentes penitenciários, entre outras. Estiveram presentes na reunião os prefeitos de Campos do Jordão, Fred Guidoni (PSDB), e de Tremembé, Marcelo Vaquelli (PSB), e o diretor de Segurança da prefeitura de Taubaté, Marcus Ortiz.

Polícia. Procuradas ontem pela reportagem, tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto a Polícia Militar não confirmaram o número do déficit de policiais apresentado no relatório entregue durante a reunião.

Vale tem recorde de assassinatos

Dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública no mês passado mostram que a RMVale fechou o ano de 2016 com 454 assassinatos, a maior taxa em números absolutos de todo o interior paulista.

Entre janeiro e dezembro, o Vale do Paraíba acumulou 428 homicídios -- 10,3% mais do que em 2015 (388 vítimas) -- e 26 latrocínios (os roubos seguidos de morte) -- 52,94% a mais que no ano anterior (o número em 2015 foi 17).

Proporcionalmente, a violência na região é maior que na capital e na grande São Paulo (são 17,64 vítimas por 100 mil habitantes no Vale, contra 7,78 e 8,99 na capital e Grande São Paulo). O índice de homicídios na região foi o maior em 12 anos. O tráfico de drogas é apontado pela polícia como o 'pivô' de até 70% dos assassinatos registrados.