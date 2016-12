Região mais violenta do interior, Vale tem um delito a cada cinco minutos

Home

- 08:50

Tic-tac da violência registra um delito a cada 300 segundos, em média, no Vale do Paraíba. Entre os meses de janeiro e setembro, de acordo com dados oficiais do Estado, foram mais de 75 mil, sendo 11 mil ‘graves



Redação

São José dos Campos

Bang! Bang! Bang!

Estampidos irrompem a noite na zona sul de São José, enquanto a vida jovem se esvai rapidamente dos três corpos caídos no asfalto da rua Manoel José Filho, perto de uma lanchonete no bairro Jardim Morumbi. Era o dia 4 de dezembro. Um atirador chegou disparando, atingindo letalmente jovens de 17 a 19 anos.

O crime, como outros tantos, entra para as estatísticas da violência na RMVale, que é considerada a região paulista com a maior taxa de violência -- possui o mais alto índice de homicídios no interior, em números absolutos, e bate até a capital e a Grande São Paulo proporcionalmente (a média de casos pelo número de habitantes).

Em média, a cada 5 minutos um delito é registrado na região -- o número inclui desde crimes mais graves, como homicídios, latrocínios, roubos, furtos, tráfico de entorpecentes e estupros, e outros menos graves, como estelionato, agressões, e outros.

De janeiro a setembro deste ano, o Vale registrou o total de 75.140 delitos, de acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A média é de 274 por dia. Do total, 11.418 são considerados crimes graves (são os assassinatos, estupros, assaltos, e outros) -- são mais de 40 por dia. No ano passado, nesse mesmo período, foram 71.060 delitos -- 5,74% menos.

Polícia. Em nota, a Polícia Militar disse que vem “trabalhando arduamente em toda região” e que a produtividade policial “tem se mantido elevada”. Até setembro, 8.129 pessoas foram presas (flagrantes e mandados), 1,515 menores foram apreendidos e 9.703 prisões foram realizadas.