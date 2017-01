Região mais perigosa de São José, zona sul recebe ações da PM

Home

Daniela Santos

São José dos Campos

Na tentativa de coibir os roubos e furtos na zona sul de São José dos Campos, região mais violenta do município, a Polícia Militar criou um efetivo de operações especiais nos últimos meses. De acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), de janeiro a novembro de 2016, houve 1.657 roubos e 2.011 furtos naquela região. Outros 327 roubos a veículos e 935 furtos aos carros foram registrados.



A Polícia Militar informou que tem apostado em operações de ronda e patrulhamento. Em nota, a corporação comunicou que a ‘Operação Desmanche’, ‘União Pela Paz’, ‘Mão de Ferro’ e Papai Noel’, além dos radiopatrulhamentos, rondas extensivas e apoio do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia), da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e do do Choque, estão auxiliando neste controle da violência.



“Embora se perceba um acréscimo dos índices criminais ao longo do ano encerrado, visualizamos que se obteve queda de alguns indicadores criminais na zona sul neste último trimestre, devido à realização dessas operações de grande envergadura", ressaltou a corporação, que afirmou que ferá uma estatística oficial após os resultados do mês de dezembro, que serão divulgados pela SSP no fim de janeiro.



Insegurança. O estudante Leonardo de Souza, morador do bairro Colonial, relatou ao O VALE a rotina de insegurança. Segundo ele, o medo e uma falta de ações da polícia na área fizeram com que sua família investisse em segurança na residência. “A gente procurou a polícia para saber por que não passam mais lá e eles só falaram que não era mais rota dos carros. Eu e meu pai gastamos mais de R$ 2 mil em alarme e câmeras de segurança. É muito inseguro aqui”, reclamou.



Em todo o ano de 2015, por exemplo, na Zona Sul, foram 1.275 roubos e 1.816 furtos, números menores que o de 2016, mesmo considerando apenas janeiro a novembro. Também foram 413 roubos de veículos e 1.153 furtos de veículos na região.