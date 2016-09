Região faz arrastões para evitar epidemias em 2017

Home

- 23:50

Operações integram uma campanha do governo do Estado e terá renovação de hora-extra dos agentes



Bruna Soares

São José dos campos

Com o objetivo de prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, pelo menos 20 das 39 cidades da RMVale renovaram o acordo de remuneração de hora-extra para os agentes que combatem a dengue, zika vírus e febre chikungunya aos finais de semana

A ação faz parte da campanha “Todos juntos contra o Aedes aegypti”, do governo do Estado, que foi prorrogada. O projeto prevê repasses do Fundo Estadual de Saúde para o pagamento dos profissionais que trabalharem um dia a mais na semana.

A remuneração extra será de R$ 120 por agente e para cada dia de trabalho. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os trabalhos de prevenção e combate nos municípios serão realizados durante todos os sábados até o mês de dezembro.

“As medidas incluem ainda a varredura de focos do mosquito em imóveis públicos, privados e baldios, com eliminação de criadouros, remoção mecânica, tratamento químico (quando necessário), bem como a difusão de orientações à população”, afirmou o Estado por nota.

Para auxiliar os profissionais dos municípios, o governo estadual ainda contará com o apoio de 500 agentes da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias).

Casos.O último levantamento divulgado pela Prefeitura São José apontou que o município possui 1.507 casos confirmados de dengue, dos quais 1.462 autóctones (contraídos na cidade) e 105 importados (contraídos em outros municípios). A cidade também já registrou 16 casos de zika vírus e cinco casos importados de febre chikungunya.

Em Taubaté, foram registrados 3.264 casos positivos de dengue, além de três mortes.

Os casos de suspeitos de chikungunya somaram quatro registros positivos importados. O município ainda possui um caso positivo importado de zika vírus.

Combate à dengue

- Acordo

Ao menos 20 das 39 cidades da RMVale assinaram ao acordo em que remunera os agentes de combate à dengue que trabalharem aos sábados



- Ofensiva

Entre as ações de combate e prevenção estão varredura de focos do mosquito em imóveis públicos, privados e baldios, além de eliminação de possíveis criadouros, tratamento químico (quando necessário), bem como a difusão de orientações à população



- Ações

As ações estão marcadas para acontecerem todos os finais de semana, desde o mês de setembro até o final do ano