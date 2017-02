Região deve ter predomínio de sol durante a semana

Home

- 10:24

Daniela Santos

São José dos Campos



O sol deve predominar na região do Vale do Paraíba e litoral norte ao longo da semana, de acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



Ao contrário do fim de semana, o sol deverá aparecer nesta semana de carnaval e as pancadas de chuva deverão acontecer no fim da tarde, daquela forma típica de verão.



Em São José dos Campos e Taubaté as máximas deverão ficar em torno dos 30ºC até sexta-feira (3). No litoral norte paulista, Ubatuba deve registrar até 35º C na quinta-feira e Caraguatatuba 33ºC.



Segundo o meteorologista Marcos Viana um canal de umidade passou pela região nos últimos dias, fazendo com que as temperaturas baixassem.



“Um canal de umidade estava pela região, causando as temperaturas mais baixas e o tempo nublado, mas já avançou para o sul dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais”, explicou.