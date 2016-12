Região cria 550 empregos em novembro, diz Caged

Home

- 08:14

Dados foram divulgados nesta quinta pelo governo federal; no acumulado do ano, Vale perdeu 12 mil vagas



Xandu Alves

São José dos Campos

Depois de quase todo o ano com saldo negativo de emprego, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba registrou a criação de 553 postos de trabalho em novembro, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. Os números foram divulgados nesta quinta-feira.

Os números contabilizam as 25 cidades da região com mais de 10 mil habitantes. Em outubro, o saldo do emprego no Vale havia sido negativo em quase 2.000 vagas.

Comércio. A melhora na criação de emprego, segundo o Ministério do Trabalho, é fruto das contratações que o setor do comércio fez para as vendas de final de ano. Mas as boas notícias param por aí.

No acumulado do ano, a região amarga a perda de 12.859 empregos formais, número que será difícil de virar mesmo com o resultado de dezembro, que também deve ser positivo. Nos últimos 12 meses, de dezembro de 2015 a novembro deste ano, a região acumula o fechamento de 20.735 postos de trabalho.

Cidades. O município que abriu o maior número de vagas em novembro foi Caraguatatuba, com saldo positivo de 559 empregos. Ubatuba aparece em seguida, com saldo de 297 postos de trabalho. Jacareí ocupa a terceira colocação do ranking regional, com a criação de 151 vagas no mês. Na contramão, São José e Taubaté perderam postos de trabalho em novembro.

Setores. No acumulado do ano, com exceção da administração pública, que gerou 530 postos de trabalho, todos os demais setores da economia perderam vagas na região.

O de serviços lidera com o fechamento de 5.514 postos de trabalho nos 11 primeiros meses do ano, seguido da indústria (-2.993), comércio (-2.766) e construção civil (-1.722). “O desempenho da economia na região, neste ano, foi tão ruim quanto no restante do país, mas com um agravante. A região é bastante industrializada e esse setor sofreu muito”, disse o economista Fernando Lacerda.

Para ele, a recuperação da economia ainda será bem lenta em 2017. “Vai depender muito da estabilidade política e das reformas que o governo está prometendo. Parte delas já está sendo criticada no país”, afirmou Lacerda.

São José e Taubaté têm redução no número de vagas

São José e Taubaté foram as cidades da região que mais perderam postos de trabalho em novembro, respectivamente com saldo negativo de 471 e 88 postos de trabalho no mês.

No ano, entre janeiro e novembro, os dois municípios também lideram a perda de vagas na RMVale. São José registra saldo de -6.383 no período e Taubaté, de -3.070 vagas. Nos últimos 12 meses, os indicadores são ainda piores nas duas principais cidades da região. São José tem saldo negativo de 9.700 empregos e Taubaté, de -5.001.

Com isso, os dois municípios variaram no ranking estadual do emprego, que analisa as 370 cidades paulistas com mais de 10 mil habitantes. São José, que ocupava a 368º posição em outubro, melhorou e chegou ao 350º lugar da lista --o melhor resultado da cidade, no ano, foi em agosto, quando ficou na 14ª colocação do ranking estadual, com saldo positivo de 236 vagas.

Taubaté também melhorou sua posição na lista de São Paulo. Saltou da 363ª posição em outubro para o 257º lugar em novembro.