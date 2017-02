Região central de São José teme epidemia de dengue

Home

- 07:31

Bruna Soares

São José dos Campos

Com alto índice de larvas do mosquito Aedes aegypti, a região central de São José dos Campos vive o medo de sofrer com uma epidemia de dengue neste ano. A última ADL (Análise de Densidade Larvária) feita pela prefeitura apontou que a região, que conta com bairros nobres como Esplanada, Jardim Apolo, Esplanada do Sol, Vila Adyana e Vila Ema, obteve a classificação de 4,6 pontos no IB (índice de Breteau), medida usada para indicar a infestação de larvas do mosquito na cidade.

Das 16 áreas pesquisadas, oito apresentaram índice de 1 a 4, entrando em estado de alerta, e as demais, que foram classificadas com até 1 ponto, tiveram o resultado considerado satisfatório. Durante o levantamento, foram encontrados 10.988 recipientes em condições de acumular água, sendo que 6.519 tinham líquido no momento da vistoria e é representada por 59% das casas visitadas.

O resultado da nova medição para o restante da cidade foi de 1,0 IB, número considerado dentro do limite aceitável pelo Ministério da Saúde. Entre os dias 16 a 30 de janeiro, as equipes de controle de zoonoses visitaram 12.497 imóveis de todas as regiões.

Jacareí. Visando evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela, a Prefeitura de Jacareí iniciou uma campanha para a remoção dos vasos e flores de plástico dos cemitérios municipais.

A ação busca retirar os objetos que possam servir como criadouros para o mosquito, evitando a transmissão de doenças no município. A retirada dos vasos e outros objetos a previsão de término de até dez dias e é realizado pelos próprios funcionários dos cemitérios. Após a ação, os recipientes plásticos que estiverem danificados serão descartados, já os que estiverem em boas condições serão enviados para o Viveiro onde serão reutilizados.

Taubaté. A vistoria dos agentes do CAS (Controle de Animais Sinantrópicos) para a elaboração da ADL (Análise de Densidade Larvária) de janeiro identificou a maioria dos criadouros do mosquito Aedes aegypti em velhos conhecidos da população de Taubaté, como os pratos de plantas e ralos externos. Estes dois correspondem a 26,94% do total de criadouros encontrados.

O ranking ainda é composto por latas, frascos, recipientes plásticos, reservatórios, vasos, baldes, regadores, entre outros objetos. Apesar do número reduzido, alguns criadouros chamam a atenção, foram encontradas larvas em caixas de descarga, vasos sanitários, bandejas de geladeiras e aparelhos de ar condicionado, piscinas desmontáveis e até mesmo em espaços ocos de bambus usados em cercas e barracas.