Região barra mulheres em Câmaras, aponta estudo

De 16 regiões do Estado, Vale é a 4ª em que mulheres têm piores resultados na eleição ao Legislativo

Redação

São José dos Campos

O Vale do Paraíba ocupa a 13º posição dentre as 16º regiões paulistas no ranking de participação feminina nas Câmaras Municipais.

O levantamento, realizado neste mês pelo Projeto Mulheres Inspiradoras, mostra que 98,2% das candidatas (1.875) na região nos últimos 17 anos não venceram nas urnas. Em média, a cada pleito, houve uma mulher eleita por município do Vale.

Ainda mais alarmante que esse dado, é o desempenho feminino nas eleições: 26,9% das mulheres que se candidataram na região tiveram 10 votos ou menos. Dessas 514 candidatas do Vale, 165 não tiveram sequer um voto.

No Estado de São Paulo, a média de não eleitas foi de 96,4%, melhor que no Vale. “Vimos nesse estudo que não é só a região que precisa criar mecanismos para facilitar a participação feminina na política, o país todo precisa repensar isso”, afirmou a coordenadora do estudo, Marlene Campos Machado.

Ano passado. Se a pesquisa considerou os últimos 17 anos, a situação não muda muito em relação à última eleição, em 2016. Levando-se em conta apenas a disputa por prefeituras, dos 172 candidatos nas 39 cidades do Vale do Paraíba, apenas 22 eram mulheres (o que representa 13%).

As mulheres apareceram nas urnas eletrônicas para a disputa ao cargo no Executivo em 18 das 39 cidades. Em 21 municípios, simplesmente não houve candidatas no páreo. As cidades que tiveram mais candidatas à prefeitura foram Ilhabela (3), Taubaté (2) e São Luiz do Paraitinga (2). Outros 15 municípios tiveram uma mulher concorrendo ao cargo, como em São José, Jacareí e Pinda. Dos 39 prefeitos eleitos da região, 34 são homens (87,1%) e cinco são mulheres (12,8%).

Considerando todos os candidatos a prefeito e vereador na região em 2016, as mulheres atenderam ao mínimo exigido pela lei eleitoral: elas são em torno de 30% das candidaturas. Em cidades como São José, Taubaté e Jacareí, elas conseguiram alcançar 32% dos postulantes aos cargos.

Especialista vê falta de identidade própria

A doutora em políticas públicas Edith Maria Barbosa Ramos afirma que, embora a participação feminina venha aumentando, ainda é comum que as mulheres eleitas representem grupos masculinos. “Boa parte das mulheres que ocupam cargos de poder, seja no Legislativo ou no próprio Executivo, muitas vezes representa grupos masculinos. São esposas, mães, irmãs ou filhas de políticos tradicionais. Elas representam um grupo, mas não têm representatividade própria. Isso implica na continuidade da estrutura política”, afirmou Edith.

Representatividade. Hoje, os partidos políticos são obrigados a cumprir a cota de 30% de candidaturas femininas. A regra está prevista desde 1995. A legislação eleitoral, no entanto, não prevê punição caso a legenda não a cumpra.

Em muitos casos, as siglas só lançam nomes de mulheres para cumprirem a cota. Elas, entretanto, sequer recebem o apoio necessário para fazer a campanha eleitoral.