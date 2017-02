Reforma administrativa volta à pauta da Câmara

Home

- 08:54

Redação

São José dos Campos

A base governista do prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), tenta aprovar hoje o projeto da reforma administrativa, protocolado na Câmara na semana passada.

O texto prevê a extinção de 44 cargos comissionados na administração municipal. Propõe ainda a fusão de secretarias, reduzindo o número de pastas de 23 para 14. Até a noite dessa quarta, o projeto da gestão tucana só havia recebido uma emenda.

O líder do PT no Legislativo, vereador Wagner Balieiro (PT), quer obrigar secretários municipais, diretores de departamento e chefes de divisão a apresentarem certificado de graduação no ensino superior. “A ideia é garantir que a indicação para o cargo comissionado, mesmo sendo política, seja ocupada por alguém com capacidade técnica”, afirmou Balieiro.

O presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), trabalha para aprovar a reforma ainda nesta quinta. “Espero que vereadores do PT queiram votar. Vamos ver como vai estar o humor deles”, declarou o presidente do Legislativo.

Cargos. O enxugamento de cargos proposto pelo governo vai chegar com mais força às pastas estratégicas da administração, como gabinete do prefeito e Secretaria de Governo. O corte de 44 cargos vai atingir 15 repartições. Desses postos, 12 estão no gabinete do prefeito. Outros cinco sairão da Secretaria de Governo.

O texto da reforma, finalizado pela prefeitura na semana passada, estima uma economia de R$ 6 milhões ao ano com a folha salarial.