Reflexo da crise, Câmara de São José vira agência de emprego

Vereador em São José recebe até 200 currículos ao mês; Legislativo tem posto de apoio a desempregado



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O fantasma das demissões, responsável por longas filas em agências de emprego, tem arrastado uma multidão aos gabinetes da Câmara de São José dos Campos. Em tempos de crise, cada vereador chega a receber até 200 currículos por mês. A demanda por recolocação profissional também chega via aplicativos de mensagem ou pelas redes sociais.

São porteiros, motoristas e vigilantes que recorrem ao Legislativo para resolver um drama pessoal. Conseguir emprego, no entanto, está longe de ser atribuição do vereador. Ao parlamentar, cabe apenas elaborar leis para estimular o desenvolvimento econômico do município.

Diante dessa limitação, vereadores adotam o “meio termo”: usam o gabinete como posto de orientação. “Como nós conhecemos muitas empresas, ajudamos essas pessoas a direcionar os seus currículos. Ou mandamos para o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Muitos não sabem os caminhos para se achar uma vaga”, afirmou o vereador Marcão da Academia (PTB). “Tenho mais de 200 currículos comigo”, completou.

Alguns vereadores de São José, caso de Walter Hayashi (PSC) e Robertinho da Padaria (PPS), divulgam com frequência vagas de emprego pelo Facebook. Para se ter ideia da gravidade do problema, a RMVale acumula 5.100 empregos com carteira assinada perdidos no setor industrial nos últimos 12 meses. Os dados são do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).

Recurso. Quando não bate à porta do vereador, o desempregado busca o CAC (Centro de Apoio ao Cidadão), instalado no prédio do Legislativo.

Elaboração de currículo e de carteira de trabalho são os serviço mais usados no local. “São pessoas que não têm muita instrução, não sabem para onde ir, onde tirar documentos. Elas vêm para receber uma ajuda. Hoje em dia, a maioria está desempregada, procurando emprego. Então, vem fazer currículo para poder encaminhar”, explicou a supervisora do CAC, Jesana Gamas.

O cientista político Alexandre Pereira Rocha afirma o vereador tem uma missão mais importante que simplesmente realizar atividades no varejo. “Seja em município pequeno ou grande, o papel do vereador é ser representante de uma parcela da população. E, por meio do Legislativo, fiscalizar o Executivo, propor leis, avaliar planos de governo. Se o papel do prefeito é fazer a gestão, o papel do vereador é fiscalizar”, declarou.