Reeleito, Ortiz cumpriu 15% das promessas eleitorais de 2012

Segundo dados do ‘Promessômetro’ criado por O VALE, tucano conseguiu comprir oito de 53 compromissos firmados na eleição do primeiro mandato

Os prefeitos de Taubaté e São José dos Campos, Ortiz Junior (PSDB) e Carlinhos Almeida (PT), concluem os quatro anos de mandato neste sábado sem cumprir mais da metade das promessas feitas na campanha eleitoral de 2012. Ortiz garantiu a reeleição em outubro. Carlinhos deixa o cargo ao fim deste ano.

Em Taubaté, chega ao fim de seu primeiro mandato no Palácio do Bom Conselho com 15% das promessas de 2012 integralmente cumpridas, segundo o Promessômetro, ferramenta criada por O VALE e pela Gazeta de Taubaté para acompanhar a execução das promessas de campanha do petista e do tucano.



Dos 53 compromissos, oito foram integralmente cumpridas, 26 (49%) estão em execução e 19 (35,8%) ou estão na estaca zero, ou já foram descartados ou não poderão mais ser alcançados. O levantamento está disponível no site de O VALE.



Oposição. Em Taubaté, o vereador Salvador Soares (PRB) argumenta que a gestão Ortiz começou errando já nas promessas feitas na eleição de 2012, classificadas como fantasiosas. “Ele [Ortiz] ganhou a eleição de 2012 com promessas midiáticas, e infelizmente a população se encantou com isso. E fez uma administração que gastou muito mal”, disse.

Para Salvador, Ortiz não soube priorizar investimentos. “Avalio que fez um governo mediano, e poderia ter feito mais. Não soube priorizar o que era mais urgente”.

Prefeitos têm levantamentos paralelos

Questionado nessa semana, o governo Ortiz não se pronunciou a respeito dos números do Promessômetro. Em setembro, na campanha à reeleição, o tucano disse que o levantamento não correspondia à realidade.

“O nosso resultado é diferente: a gente tem um índice de realização perto de 80%. Em algumas áreas um pouco mais, em algumas áreas um pouco menos”, afirmou na época.

O levantamento paralelo do tucano, no entanto, turbina números da administração.

Em 2012, por exemplo, Ortiz prometeu construir quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Duas foram erguidas, mas ele considera esse compromisso cumprido.

O mesmo foi feito em relação ao número de moradias construídas -- a promessa era de 3.000, mas nenhuma da gestão atual foi entregue.