Receita supera previsão para janeiro em São José

A Prefeitura de São José dos Campos superou a meta prevista para arrecadação em janeiro deste ano. De acordo com balanço divulgado pela Gestão Administrativa e Finanças, os cofres municipais receberam um total de R$ 200 milhões. A previsão orçamentária para o período era inferior.

“O orçamento de janeiro, que estava em R$ 196 milhões, chegou a R$ 200 milhões. A arrecadação bateu com o orçamento. Uma surpresa boa para nós. Janeiro é o mês que começa a entrar IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e começam a entrar outros tributos”, afirmou o secretário de Finanças, José de Mello Corrêa, em entrevista à TV Câmara.

Previsão. O prefeito de São José dos Campos terá um orçamento previsto de R$ 2,382 bilhões para administrar. A lei orçamentária estima queda de 2,3% na previsão financeira, no comparativo com 2016. No ano passado, o ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) previa trabalhar com um orçamento de R$ 2,444 bilhões na administração direta.

Felicio vai contingenciar R$ 93,4 milhões do orçamento.

Desenvolvimento Econômico (78,6%) e Gabinete do prefeito (30,4%) foram as secretárias que apresentaram o maior percentual de corte. Fundação Cultural Cassiano Ricardo (15%), Fundhas (14,9%) e Fundo de Cultura (13,3%) aparecem logo na sequência.