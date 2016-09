Rastreador de celular faz polícia prender quadrilha em São José

Home

São José dos Campos

Uma operação da Polícia Militar prendeu uma quadrilha suspeita de roubos de residências e pertences na noite desta terça-feira (20), em São José dos Campos. Os cinco indivíduos foram encontrados depois de uma das vítimas rastrear o celular roubado e avisar a polícia sobre o ocorrido.



De acordo com informações da PM, dois homens amarraram uma mulher na tarde de terça e levaram percentes de sua casa, como jóias, eletrodomésticos e seu celular, além de um carro. O marido da vítima entrou em contato com os policiais e informou que rastreou o celular até uma rua perto do Vale Sul Shopping, na zona sul da cidade.



Os policiais encontraram um carro parado em uma garagem, com três homens retirando diversos objetos, enquanto outros dois esperavam na porta. No ato da abordagem dois foram detidos, mas outros três correram para dentro da residência. Uma operação com diversas viaturas, a Rocam, Força Tática, Baep e Dejem foi formada e todos os indivíduos foram presos em residências vizinhas.



Com eles, foram encontrados o celular e a chave do veículo anteriormente roubado. Demais produtos também foram reconhecidos pela vítima: duas TVs de LCD, caixas de jóias, microondas, circulador de ar, equipamentos de pesca, estepe do veículo e outros. Também foram encontrados documentos e cartões de outras vítimas, em ocorrências já registradas pela polícia militar.



O armamento utilizado no ato do crime não foi encontrado, e um dos cinco presos da quadrilha era um criminoso procurado pela justiça.