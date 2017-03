Rapper Webster participa de atividade em São José

Home

Músico canadense debate o cenário rap brasileiro, as origens do gênero musical e realiza pocket show

São José dos Campos

Em comemoração ao mês da Francofonia (comunidade linguística que envolve todas as pessoas que têm em comum a língua francesa), São José dos Campos recebe neste domingo (19) o rapper canadense Webster, de Quebec.

O músico participa da programação especial “Linguagens do Hip Hop”, que acontece às 16h, na Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), da rua Antônio Saes, 485, no Centro.

O artista irá promover um bate-papo com personalidades do hip hop brasileiro. Entre as pautas em debate, os avanços, os desafios e as origens da gênero musical. O público poderá participar ativamente com questões e colocações.

A rapper paulistana Shirley Casa Verde e a produtora e integrante da Frente Nacional Mulheres no Hip Hop Luele Brito estarão na mesa de debate. O bate-papo terá mediação de MC Who?, integrante do grupo O Credo.

Encerrando a programação, às 17h, Webster fará um pocket show com a participação do grupo Pretas Sonoras e das MCs Amanda Negrasim, Prata Ari e da própria Shirley Casa Verde.

Bio. Mestiço de pai senegales e mãe quebequense, Aly Ndiaye, conhecido como Webster, nasceu e cresceu no bairro Limoilou, em Québec, no Canadá, e se apresenta como um “SénéQueb”.

Veterano, o músico trilha sua história no rap desde 1995, e foi membro fundador do coletivo Limoilou Starz, considerado um dos pioneiros do movimento hip-hop na sua cidade.

Ao longo dos 22 anos de carreira, Webster já tem no currículo sete álbuns autorais e é aclamado como um dos melhores MCs canadenses. Em sua música os temas recorrentes são o empoderamento, a história, a justiça social e o “rap pelo bem do rap”. “Meu repertório se refere principalmente ao empoderamento (do “eu” e da comunidade), mas também sobre a história esquecida dos negros e da escravidão em Québec e no Canadá em geral”, afirmou ele em nota.

“Essa é a primeira vez que venho ao Brasil. Vou fazer shows, debates/palestras e oficinas. Estou muito ansioso para conhecer o público, bem como a comunidade hip-hop”, continuou. “Em relação ao público, espero que eles se divirtam nos shows e compartilhem histórias e idéias para estimular a criatividade nas oficinas”.

O evento é uma produção da Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias e Assessoria para o Hip Hop da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo em parceria com o Consulado Geral do Canadá e a Aliança Francesa.

A entrada é gratuita.