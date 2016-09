Rafael Marques admite incômodo por vaias de “três ou quatro”

Home

O técnico Cuca ficou insatisfeito ao ouvir vaias no Estádio Palestra Itália durante a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, alcançado na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Embora os críticos sejam poucos, o atacante Rafael Marques admite que o comportamento pode afetar o desempenho dos jogadores.



-Sou experiente e procuro não escutar as vaias, mas temos alguns jogadores que ainda sentem um pouco. Não quero falar como eles devem torcer, mas somos líderes do Campeonato Brasileiro e esse tipo de vaia incomoda um pouco-, declarou Rafael Marques nesta quinta-feira.



Hoje com 33 anos de idade, o atacante defendeu o Palmeiras no começo de sua carreira (2004) e conhece bem o alto nível de exigência dos torcedores palestrinos. Em sua primeira passagem pelo clube, ainda nos anos 1990, o técnico Luiz Felipe Scolari batizou o grupo de “turma do amendoim”.



-Não é a torcida em geral, mas sim três ou quatro que ficam atrás do banco. Parece que já vão ao estádio para vaiar. Isso serve de motivação para o adversário e não pode acontecer. Quando essa minoria vaiar, o restante vai nos apoiar-, disse Rafael Marques, esperançoso.



Com o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, alguns adversários vêm fechados e procuram explorar os contra-ataques no Palestra Itália. Diante do Botafogo-PB, na estreia pela Copa do Brasil, um primeiro tempo sem gols bastou para provocar algumas vaias no intervalo.



-Precisa ter tranquilidade para enfrentar os times fechados. Todos vão jogar assim, principalmente os considerados menores. A gente pede mais colaboração e bom senso nos momentos em que precisarmos trabalhar a bola. Não queremos jogar só para trás-, afirmou Rafael Marques.



Após estrear com vitória na Copa do Brasil, o líder Palmeiras retoma a disputa do Campeonato Brasileiro. Pela 23ª rodada do torneio, o time dirigido pelo técnico Cuca enfrenta o São Paulo às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Palestra Itália.