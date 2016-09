Radar da Cetesb ajuda no monitoramento do ar

Home

- 21:26

São José é uma das três cidades do Estado a receber o aparelho; dados são medidos em 24 horas



Redação

São José dos Campos

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) passou a divulgar nesta semana, pela internet, dados de um radar acústico instalado em São José dos Campos para medir a direção e a velocidade do vento em vários níveis de altitude.

A cidade é uma das três do Estado de São Paulo a receber o aparelho, chamado de Sodar, (sigla em inglês para Sonic Detection And Ranging). As outras são Cubatão e Paulínia.

Em São José, o novo equipamento foi instalado dentro do aeroporto, na área do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), e é fruto de um convênio firmado com a Petrobras, em decorrência de licenciamento ambiental.

Ajustes. O aparelho operava em caráter experimental desde outubro de 2014, passando depois por período de ajustes e calibrações, para depois então ser usado de forma definitiva. Segundo a Cetesb, o Sodar mede o perfil vertical do vento e está configurado para fazer a medição a cada 40 metros a partir do solo, chegando a 1.500 metros de altura.

A altitude do Sodar de São José dos Campos é de 600 metros acima do nível do mar. “Esta informação em vários níveis de altitude é útil para auxiliar na avaliação da qualidade do ar, as concentrações de poluentes emitidos para atmosfera, e dá subsídios para estudos meteorológicos”, informou ontem a área técnica da Cetesb.

“Pode, ainda, auxiliar na navegação aérea conferindo mais segurança nos procedimentos de pouso e decolagem de aeronaves”, acrescentou.

Os radares estão configurados a medir o perfil do vento a cada hora. As informações estão disponíveis, em tempo real, em uma página do site da Cetesb, em ar.cetesb.sp.gov.br/sodar, e podem ser acessadas por qualquer pessoa durante 24 horas. Segundo a Cetesb, a forma gráfica dos dados apresenta o perfil vertical do vento e da temperatura de hora em hora.

Os arquivos de texto contêm os dados medidos em 24 horas, além do vento e temperatura, e incluem outros parâmetros meteorológicos, tais como temperatura virtual, cisalhamento (mudança sobre uma distância pequena na atmosfera) do vento, altura da camada de mistura e altura da inversão térmica.

Utilidade. O Sodar também pode ser utilizado para avaliar o potencial eólico de toda a região, informação indispensável para futuros projetos de construção de parques geradores de energia elétrica a partir do vento.