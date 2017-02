Queda contínua de energia atrapalha moradores da região oeste de São José nesta segunda

Home

- 17:23

Daniela Santos

São José dos Campos



Moradores da região oeste de São José dos Campos sofreram com contínuas quedas de energia na tarde desta segunda-feira (20). Em alguns pontos, houve quedas por mais de cinco vezes em menos de 30 minutos.



A concessionária que administra a energia da cidade, EDB Bandeirante, informou que a situação foi decorrente de um desligamento em sua linha na região do Jardim Aquarius, por volta das 14h30.



Em nota, a companhia também comunicou que o sistema de transferência automática da concessionária fez com que os clientes tivessem o serviço restabelecido tempos depois e ressaltou que a distribuição de eletricidade está sujeita a uma série de fatores externos sobre que não estão de acordo com a responsabilidade da empresa, como descargas atmosféricas e chuvas.



Em caso de falta de energia a EDP indica que os clientes entrem em contato com a empresa por meio do site (WWW.edpbr.com.br), pelos aplicativos de celulares e por meio da central 0800 721 0123.