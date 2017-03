Quatro nomes confirmam interesse em presidir a FCCR

Home

São José dos Campos

Das sete pessoas indicadas pelo Conselho da Fundação Cultural Cassiano Ricardo como candidatos a presidência da instituição de São José dos Campos, apenas quatro confirmaram interesse: Aldo Zonzini Filho, André Ravasco, Gabriel Alves da Silva Júnior e Vicente de Moraes Cioffi.

Os indicados tiveram até o último dia 13 para demonstrarem interesse em participar da Lista Tríplice que será enviada ao prefeito Felício Ramuth (PSDB), que então escolherá o novo gestor da FCCR.

Quem é quem. Entre os nomes indicados, dois estiveram na primeira lista enviada a Ramuth em dezembro de 2016, e que foi recusada por ele: André Ravasco, ator, produtor cultural e membro do teatro da Rua Elisa; e Vicente de Moraes Cioffi, funcionário público de carreira da FCCR, ambientalista e ex-diretor administrativo da Fundação.

Já Gabriel Alves da Silva Júnior é funcionário público municipal, engenheiro civil, advogado, membro do conselho deliberativo da FCCR, também do conselho gestor do FMC (Fundo Municipal de Cultura) e representante do teatro da Rua Elisa.

Por fim, Aldo Zonzini, que é ex-secretário de assuntos jurídicos da prefeitura de São José, ex-presidente da OAB de São José e é o atual presidente eleito provisoriamente para a Fundação.

Optaram por não concorrer a vaga: Daniela Savastano, Fabrício Camilo e Salatiel Alves Ferreira Junior.

Apostas. Comenta-se nos bastidores da FCCR que Zonzini deverá levar o cargo, uma vez que ele é o único ligado ao PSDB, partido da situação. Os demais indicados são ligados, em sua maioria, a movimentos sociais, em particular, ao movimento cultural e a sociedade civil organizada.

A lista com os três nomes indicados para a presidência deverá ser encaminhada ao prefeito no mês de abril.