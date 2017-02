Quatro mil novas doses de vacinas contra a febre amarela chegam em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Todas as 40 UBS's (Unidades Básicas de Saúde) de São José dos Campos começam a disponibilizar, a partir desta terça-feira (21), vacinas contra a febre amarela.

Quatro mil novas doses de vacinas chegaram no município para distribuição. As doses serão aplicadas no período das 10h às 16h.



Somente nos 20 primeiros dias de fevereiro, cerca de 10 mil pessoas foram imunizadas pela vacina. Vale lembrar que elas são indicadas, nesse primeiro momento, àqueles que viajarão para áreas de risco, como no estado de Minas Gerais, noroeste do estado de São Paulo e regiões norte e nordeste do país, onde há epidemia da doença. Gestantes e mães que estão amamentando, alguns idosos acima dos 60 anos (vale consultar por conta dos efeitos colaterais), pessoas em tratamento contra o câncer e crianças com até seis meses de vida são proibidos de tomar esta vacina.



Até a última semana, apenas cindo UBSs de São José ofereciam a vacina: UBSs do Jardim Satélite, Vila Maria, Vista Verde, Jardim Morumbi e Santana.



Casos. Em São José houve um caso confirmado da doença. Trata-se de uma mulher de 53 anos que viajou para Minas Gerais.