Quase 54 mil realizarão a prova da Saresp na RMVale

15:49

Daniela Santos

São José dos Campos



Já estão definidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo as datas de aplicação do Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 2016.



Neste ano, as provas serão nos dias 29 e 30 de novembro, com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Os alunos avaliados são sempre aqueles dos últimos anos do ensino fundamental (9º ano) e ensino médio (3º ano). Estudantes do 3º, 4º e 5º ano realizarão o exame por amostragem.



Somente na região da RMVale, quase 54 mil pessoas farão a prova que será apliada nos seus respectivos turnos de estudo e sempre com professores aplicadores e fiscais para controle da transparência do processo.



O Saresp é responsável por medir a qualidade do ensino dos estudantes. Os resultados servirão para moldar o planejamento de aula dos professores e as metas das escolas estabelecidas pelo Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) e também para comparação com provas aplicadas a nível nacional, como Prova Brasil e o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Em todo o país, cerca de 1,1 milhão de pessoas deverão realizar o exame.