Quarta Divisão já tem data para começar

- 06:30

Campeonato Paulista da Quarta Divisão está confirmado para começar no dia

9 de abril; região pode ter até cinco times e definição sair no dia 2 de fevereiro



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O dia 9 de abril será a data de estreia do São José no Campeonato Paulista da Segunda (Quarta) Divisão. A data de abertura do torneio foi definida nesta quinta-feira à tarde durante o Conselho Pré-Arbitral, realizado na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol.

Rebaixado pela primeira vez à ultima divisão estadual no ano passado, agora a Águia do Vale terá que remar tudo de novo. E a ‘via crucis’ já está com data marcada. Além da Águia, o torneio tem outros dois times da região assegurados: o Guaratinguetá, também rebaixado no ano passado e o Manthiqueira de Guaratinguetá.

O XV de Caraguatatuba, que não disputa o futebol profissional desde 2006, está praticamente assegurado e espera apenas o aval da Federação para liberar o estádio do Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves como casa no torneio - a Toca do Leão, a tradicional casa do time, vai precisar passar por reformas. “Estamos só esperando a liberação do estádio pela Federação. Queremos jogar”, disse Alexandre Navarro, um dos diretores do clube representante do Litoral Norte.

A Esportiva de Guaratinguetá também esteve na Federação ontem e espera voltar ao futebol - desde 1999 a equipe está desativada. Assim, o Vale do Paraíba poderá ter cinco times no campeonato com vários duelos regionais em um provável encontro ainda na primeira fase.

A confirmação dos clubes participantes e data de encerramento do campeonato - que será em meados de outubro, será definida apenas no Conselho Arbitral final, marcado para o dia 6 de fevereiro.

Camisa. O São José já começou a se programar e, até esse final de semana, deve escolher a camisa oficial que vai utilizar durante a temporada. A RT Sports, fornecedora do material esportivo da Águia do Vale em 2017, criou seis opções - duas serão escolhidas através de enquete no Facebook do clube, no Instagram e no site oficial: www.saojoseec.com.br.

“O torcedor pode escolher no site, no Facebook e no Instagram”, afirmou o vice-presidente da Águia do Vale, Vanderlei da Graça.

No dia 2 de fevereiro, os primeiros jogadores serão oficialmente apresentados em um hotel da cidade.