Quadrilha é presa com veículo roubado na zona sul de São José

- 08:12

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma quadrilha foi presa pela nesta quarta-feira (4) na Vila Nair, região sul de São José dos Campos.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Baep fazia patrulhamento pelo bairro quando se depararam com um veículo Ecosport, que havia sido roubado.



Além do carro, diversos pertences de pelo menos 15 vítimas foram apreendidos com os criminosos, além de uma espingarda calibre 22 que continha 11 munições. As autoridades informaram que nos últimos dias a quadrilha vinha praticando delitos à supermercados e bares.



Os integrantes da quadrilha já tinham antecedentes criminais. O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial).