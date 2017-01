Quadrilha é presa com armas e explosivos em São José

Home

Uma quadrilha foi presa com armas e explosivos na tarde desta quinta-feira (19) na Vila Sanches, região central de São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, três homens, de 22, e 24 anos, foram abordados na rua Abolição, por volta das 17h10. Por conta do nervosismo dos suspeitos, a polícia desconfiou e chamou cada um deles para uma conversa particular. Houve contradição nas informações repassadas por cada um.



Após verificação dos antecedentes criminais foi constatado que eles tinham passagens pela polícia por roubo e formação de quadrilha. Os PMs verificaram um edifício, identificado por um dos criminosos como residência dele, e lá foram encontrados um revólver calibre 38 com cinco cartuchos intactos, um simulacro de pistola, uma submetralhadora 9mm, uma bolsa com cinco dinamites, três detonadores, quatro estopins, cinco coletes à prova de bala, quatro toucas ninjas e sete luvas pretas para manuseio do explosivo.



A polícia solicitou que, por motivos de segurança, os moradores do condomínio deixassem o local para remoção dos explosivos, realizado pelo Esquadrão Anti-Bombas do gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM.



Os três foram encaminhados ao 1º DP (Distrito Policial) onde permaneceram presos por porte ilegal de arma de fogo e posse de explosivos e coletes balísticos.