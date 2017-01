PSDB passa a governar para 62% da população da RMVale

Home

Com tucanos assumindo 14 prefeituras na região nesse domingo, o partido passa a administrar para 1,49 milhão de pessoas. As outras 25 cidades serão governadas por nove legendas, todas da base de Alckmin



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A posse dos 39 prefeitos da RMVale, no último domingo, oficializou o novo mapa político da região. O PSDB, ao assumir 14 prefeituras, passa a administrar 62% da população local. PSB (10%), PR (9%) e PMDB (8%) são outras legendas com domínio no Vale.

A região, que soma 2,4 milhões de habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tem a partir de agora 1,4 milhão de pessoas vivendo em cidades administradas pelos tucanos. Outras 245.342 moram nos cinco municípios administrados pelo PSB.

Em seguida, aparecem PR (217.774 habitantes em três cidades) e PMDB (193.233 em cinco cidades). O domínio dos tucanos foi ampliado com as vitórias em redutos até então administrados pelo PT. São José dos Campos e Jacareí passam a ser governadas por Felicio Ramuth e Izaias Santana, respectivamente. Em Taubaté, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) conquistou a reeleição em outubro do ano passado.

Derrotas. Embora esteja à frente dos três maiores municípios da RMVale, o PSDB perdeu o comando que ostentava nos três colégios eleitorais seguintes: Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba. A coordenação do partido na região orientou os 14 prefeitos tucanos a enxugar a máquina pública.

“A ordem é inovar, enxugar quadros e reduzir custos. Esperamos que todos sejam referências de boa administração e não se descuidem do social, principalmente Saúde e Educação”, afirmou o coordenador regional do PSDB, Francisco de Assis Vieira Filho, o Chesco.

Alckmin. O quadro de prefeitos empossados na região também ilustra a liderança do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do vice-governador Márcio França (PSB).

Alckmin sonha em concorrer à presidência da República em 2018. França, ao Palácio dos Bandeirantes.

Além de PSDB e PSB, as outras legendas vencedoras pertencem à base de sustentação do governador em âmbito estadual: PV, PR, SD, PTB, PPS, DEM, PSD e PMDB. Um dos tucanos aliados mais fieis do governador é Fred Guidoni, reeleito em Campos do Jordão.

Com apoio do governador, Guidoni deverá assumir a presidência da RMVale em janeiro deste ano, completando a hegemonia tucana na região. Em contrapartida, nenhuma sigla de oposição a Alckmin teve prefeito empossado neste domingo.

PT aposta em Câmaras e grupos sociais para ressurgir



Maior partido de oposição, o PT vai ocupar um espaço reduzido no mapa político da região a partir deste ano. De 201 candidatos do PT em 2016, apenas nove foram empossados. Nenhum para ocupar a cadeira de prefeito.

Caberá à sigla, a partir de agora, atuar como oposição nas Câmaras Municipais. Em São José, os petistas formam uma bancada de três parlamentares. Em Jacareí, são dois. Ubatuba, Redenção da Serra, Arapeí e Paraibuna são outras cidades que elegeram um vereador do PT.

Prefeitos. Dos sete candidatos a prefeito, nenhum venceu em outubro do ano passado.

O melhor desempenho foi justamente em São José, onde Carlinhos Almeida (PT) ficou com 21,6% dos votos e perdeu no primeiro turno para Felício Ramuth. O pior foi em Ilhabela, onde Anselmo Tambellini teve apenas 0,38% dos votos.

Taubaté, Arapeí, Cachoeira Paulista, Ubatuba e Guaratinguetá foram outras cidades onde a candidatura não decolou. Internamente, a direção do partido ainda calcula a dimensão do estrago da derrota.

Para seguir viva, porém, a sigla sabe que precisa ir além da oposição no Legislativo.

A ideia é voltar seus olhares para a política sindical e para os movimentos sociais.