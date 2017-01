Protesto de ambulantes complica o trânsito em Ubatuba

Home

- 18:09

Redação

Taubaté

Um protesto de vendedores ambulantes na manhã desta segunda-feira (2) complicou o trânsito na região central de Ubatuba e na rodovia Rio-Santos.



Depois do prefeito eleito da cidade, Délcio José Sato (PSD) ter anunciado que tiraria das ruas ambulantes irregulares, vendedores que foram tirados das ruas e praias por fiscais da prefeitura fizeram um protesto em frente a Praia Grande.



O trânsito ficou parado do trevo central da cidade até a Praia Grande, e também para quem vinha no sentido de Caraguatatuba. A Polícia Rodoviária e a Polícia Militar estiveram no local, mas o protesto foi pacífico.



Em nota ao portal Tamoios News, a prefeitura de Ubatuba informou que 30 fiscais orientaram vendedores ambulantes sem licença que a comercialização dos produtos seria proibida. Os ambulantes reclamam que as licenças não foram liberadas pela governo municipal.



“A Operação ‘Praia Legal’ foi mantida e foi anunciada a criação de uma comissão de estudo para alterar a lei de comércio ambulante e aumentar o número de licenças, que hoje é de 720 vagas para todo o município”, diz trecho da nota.