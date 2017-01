Protesto da casa própria acontece em frente a prefeitura em Taubaté

Home

- 10:47

Redação

Taubaté



Um grupo de aproximadamente 40 pessoas realiza, na manhã desta quarta-feira (18), um protesto em frente à Prefeitura de Taubaté.



São moradores que foram sorteados para receber as 864 unidades habitacionais do conjunto habitacional Francisco Alves Monteiro, no bairro Novo Horizonte. O sorteio ocorreu em 8 de dezembro, mas até agora as chaves não foram entregues.



Para que isso ocorra, segundo o Banco do Brasil, a prefeitura precisa finalizar a lista dos contemplados.



A administração alega que, até agora, não conseguiu concluir as vistorias nos apartamentos -- ainda restariam seis unidades a serem vistoriadas, mas os contemplados com elas não teriam sido localizados.



Cada futuro morador precisa ir até o local, analisar se sua unidade está dentro dos conformes e assinar a documentação.



A prefeitura informou que pretende solucionar o impasse até a semana que vem. Outras informações nas edições online e impressa dessa quinta-feira.