Protesto contra voto de Cury pela terceirização leva 150 pessoas

- 18:23

Danilo Alvim

São José dos Campos

Cerca de 150 manifestantes fizeram um protesto contra o deputado federal Eduardo Cury (PSDB) em frente ao condomínio Bosque Imperial, na zona oeste de São José, onde ele mora com a família. Os manifestantes criticaram o parlamentar pelo voto a favor do projeto de terceirização, aprovado na quarta-feira pela Câmara dos Deputados em Brasília.



Com faixas e cartazes, eles iniciaram o protesto por volta de 17h. A manifestação gerou lentidão na avenida Cassiano Ricardo com fluxo intenso de veículos. Responsável pela organização, o Sindicato dos Metalúrgicos, realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.



Único deputado da região a votar a favor, Eduardo Cury afirmou que o texto 'não retira nenhum direito do trabalhador'. De acordo com o parlamentar, ex-prefeito de São José dos Campos, o projeto apenas 'cria normas que visam a assegurar maior proteção aos trabalhadores e maior segurança às empresas'. Os outros dois deputados da região, Flavinho (PSB) e Pollyana Gama (PPS) votaram contra.



Terceirização. Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também a chamada atividade-fim, aquela para a qual a empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública.



Atualmente a legislação veda a terceirização da atividade-fim e prevê a adoção da prática em serviços que se enquadrem como atividade-meio, ou seja, aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa.



Desde o início da sessão, a oposição obstruía os trabalhos. A obstrução só foi retirada após acordo para que fosse feita a votação nominal do projeto e simbólica dos destaques. O acordo foi costurado entre o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e parte da oposição.