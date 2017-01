Protecionismo de Trump preocupa empresas de São José

Home

- 08:55

Estados Unidos são os principais parceiros comerciais da maior cidade da RMVale; chineses aparecem em segundo lugar



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Ao assumir o governo dos Estados Unidos, no próximo dia 20 de janeiro, o republicano Donald Trump também promete ampliar a política protecionista, ou seja, de forte defesa das empresas norte-americanas.

Isso poderá atingir em cheio o interesse das empresas brasileiras e, especialmente, as de São José dos Campos, na RMVale. A maior cidade da região tem 61,34% de todos os produtos exportados negociados com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2016.

No ano passado, São José exportou US$ 3.026.994.915 bilhões para a terra do Tio Sam. Para se ter uma ideia, a China, segunda maior parceira joseense, foi responsável por apenas 7,20% das exportações da cidade da região, ou US$ 355.295.560 milhões.

A maior parte das exportações feitas por São José são através da Embraer, historicamente acostumada a fornecer os seus aviões para o país da América do Norte.

Análise. O economista e professor da Unitau, Edson Trajano, disse que é difícil falar especificamente para São José, mas entende que a Embraer poderá sentir as mudanças. “O novo governo dos EUA defende uma política protecionista, isto é, de apoio às empresas do país deles. Os produtos da Embraer poderão ter mais dificuldade em chegar ao mercado local. Em compensação, a fábrica que fica nos EUA poderá ser beneficiada”.

“Além disso, o governo brasileiro vem mantendo uma política de valorização do real em relação ao dólar, o que também pode prejudicar as exportações”, afirmou.