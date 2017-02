Prorrogação de contrato em Jacareí gera polêmica

Home

- 06:56

Redação

Jacareí

Vereadores da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, da Câmara de Jacareí, analisam hoje documentos relacionados ao aditamento do contrato de concessão do transporte público com a JTU (Jacareí Transporte Urbano), prorrogado por 10 anos pelo governo Hamilton Mota (PT).

O documento foi enviado ao Legislativo pelo prefeito Izaias Santana (PSDB). O contrato com a JTU foi prorrogado em 12 de novembro do ano passado. Segundo os documentos fornecidos pela atual administração municipal, a concessionária apresentou a descrição do cronograma de aplicação dos investimentos públicos para aditamento do contrato em 10 anos.

Do montante contratado de R$ 42,8 milhões, 73% (R$ 31,3 milhões) serão destinados à manutenção da frota, R$ 10,1 milhões para instalações e benfeitorias e R$ 450 mil para a construção de 10 abrigos de ônibus por ano durante a próxima década.

Crítica. Durante a sessão de ontem, entretanto, os vereadores já comentaram o assunto na tribuna. “A administração anterior tomou uma decisão arbitrária ao renovar esse contrato por mais 10 anos sem realizar uma audiência pública e analisar o índice de satisfação da população na prestação desse serviço”, declarou o vereador Paulinho dos Condutores (PR).

A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano (PSDB), pediu à Comissão ao vereadores da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, que analise com cuidado esse aditamento de contrato com a JTU.