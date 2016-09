Propaganda irregular: Ortiz e Pollyana travam guerra de ações

Home

Tucano já moveu seis ações contra candidata do PPS por supostas violações à legislação eleitoral; do outro lado, Pollyana entrou com três representações contra Ortiz



Taubaté



Após novas ações da coligação que apoia Ortiz Junior (PSDB), a Justiça Eleitoral determinou que duas propagandas eleitorais de Pollyana Gama (PPS) sejam retiradas do ar. Segundo as denúncias, as inserções desrespeitaram a legislação eleitoral.



Em um dos materiais, exibido uma vez no dia 30 de agosto, apoiadores aparecem em mais de 25% do tempo total, o que é vedado em lei – eles ocuparam 15 dos 30 segundos. Em outra inserção, foram divulgados dados de uma pesquisa eleitoral sem informar o período de sua realização e a margem de erro.



Negativa. Outras duas ações contra Pollyana, movidas pela coligação que apoia Ortiz, foram rejeitadas pela Justiça. Nas duas representações, a alegação foi a mesma: a de que o uso de apresentador nas inserções violava a legislação eleitoral.



O argumento foi refutado pelo juiz eleitoral João Carlos Germano. “É de rigor observar que a legislação não estabelece de forma expressa a vedação da utilização de locutor ou narrador ou mesmo apresentador na propaganda eleitoral”, diz trechos das decisões.



As quatro sentenças foram publicadas nessa quarta-feira. Anteriormente, em agosto, outras duas ações do tucano já haviam sido aceitas pela Justiça, que determinou à época que as inserções fossem retiradas do ar.



Contra-ataque. A coligação que apoia Pollyana também move três ações por suposta propaganda irregular cometida por Ortiz. As representações ainda não foram analisadas pela Justiça devido a falhas processuais, que precisarão ser corrigidas.