'Promessômetro' vai fiscalizar administrações Felicio e Ortiz

Ferramenta criada pelo O VALE acompanha o andamento das promessas feitas pelos dois prefeitos na eleição municipal



Redação

São José dos Campos

Caro leitor, quantas vezes você já ouviu a expressão ‘Promessa é dívida’? Promessa é dívida, sim, e reafirmando seu compromisso com o leitor, O VALE lança neste final de semana os novos 'Promessômetros', que vão acompanhar até o fim dos mandatos os prefeitos Felicio Ramuth (PSDB), que ficará seus primeiros anos administrando São José dos Campos, e Ortiz Junior (PSDB), reeleito em Taubaté.

Todas as promessas feitas pelos dois candidatos durante a campanha política de 2016 estão registradas em uma ferramenta em nosso site, divididas por setores (saúde, educação, etc). Assim como fez na última gestão, com o próprio Ortiz em Taubaté e com Carlinhos Almeida (PT) em São José, o jornal irá manter o leitor informado do andamento de cada uma das propostas.

Clique aqui e confira o 'Promessômetro' de Felicio Ramuth

Clique aqui e confira o 'Promessômetro' de Ortiz Junior

Campanha. O novo 'Promessômetro', lançado nesta virada de ano, já está disponível para que o leitor relembre tudo o que prometeram Felício e Ortiz durante a corrida pelo voto. “O Promessômetro simboliza a linha editorial do jornal, que fiscaliza o poder público, atuando de forma crítica e imparcial”, declarou o editor-chefe de O VALE, Guilhermo Codazzi. “Além disso, trata-se ainda de uma ferramenta de cidadania”, complementou.

Daqui seis meses, os dois prefeitos serão cobrados por cada uma das propostas feitas, e, a partir de então, o jornal irá classificar cada uma delas: promessa cumprida (verde), promessa em andamento (amarelo), promessa na estaca zero ou descartada (vermelho).

“O Promessômetro foi lançado como uma forma de acompanhar as promessas dos prefeitos das duas maiores cidades da região e mostrar aos moradores de São José e Taubaté se o voto deles está sendo bem usado”, declarou o editor de Internet de O VALE, Caíque Toledo.

Promessas. No governo passado, Carlinhos cumpriu 28 delas e deixou 24 em andamento. Outras 15 não começaram a sair do papel. Em Taubaté, Ortiz cumpriu integralmente oito promessas e tem 26 em execução. Dez estão na estaca zero e nove ou já foram descartadas ou não poderão mais ser alcançadas.