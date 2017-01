'Promessômetro' vai ajudar eleitor a fiscalizar prefeitos

Home

Ferramenta online mantém lista de promessas de campanha e ainda acompanhará o andamento delas



Redação

São José dos Campos

Ferramenta online criada por O VALE para o leitor acompanhar como está o andamento das promessas dos prefeitos dos dois principais municípios do Vale do Paraíba, o ‘Promessômetro’ já está no ar com a nova versão.

Depois de acompanhar as gestões de Carlinhos Almeida (PT) e o primeiro mandato de Ortiz Junior (PSDB), a ferramenta agora tem a relação de compromissos firmados por Felicio Ramuth (PSDB) e para o segundo mandato do tucano em Taubaté.

A medida foi elogiada por leitores e especialistas.

Assim como no último mandato, o Promessômetro vai ajudar o leitor a fiscalizar as ações do Poder Executivo. A ferramenta está no site de O VALE.

“Muitas vezes o próprio eleitor não tem consciência de como funciona a relação dele com a administração pública, as vezes por dificuldade ou muitas vezes por imaturidade. A empresa jornalística colabora e muito para que qualquer cidadão entenda o processo de projeção do eleitor enquanto participante da cidade”, disse o cientista político José Maurício Cardoso Rêgo, da Unitau (Universidade de Taubaté).

“Por ser o maior jornal na RMVale, O VALE colabora e muito para isso. A comunicação, a informação, é essencial para a cidadania”, disse.

Política. O ‘Promessômetro’ foi lançado durante a gestão anterior, para acompanhar as promessas feitas pelos prefeitos de São José e Taubaté, Carlinhos Almeida e Ortiz Junior. No saldo final, por exemplo, Carlinhos deixou o Paço Municipal de São José com 41% de êxito: 28 promessas cumpridas, 24 em andamento e 15 delas na estaca zero. Enquanto isso, o reeleito Ortiz alcançou 15%: foram 8 totalmente cumpridas, 26 em execução, 10 na estaca zero e ainda 9 descartadas.

Com Felicio e no novo mandato de Ortiz, as propostas já estão listadas no site, e, daqui seis meses, começarão a receber os ‘status’: cumprida, em andamento ou na estaca zero. “Promessa é dívida, e o eleitor precisa saber como está o andamento de seu voto. O nosso Promessômetro atua de forma crítica e imparcial, fiscalizando e cobrando os prefeitos das propostas que estão em seus planos de governo”, declarou o editor de Internet de O VALE, Caíque Toledo.