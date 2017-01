Promessa na saúde, UBS Resolve tem projeto-piloto

Home

- 23:14

Em fase experimental, programa proposto por Felicio passará a funcionar hoje em Eugênio de Melo



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), começa hoje a tirar do papel sua principal promessa de campanha para a Saúde: o UBS Resolve. O projeto, aposta tucana para melhorar o atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), funcionará de forma experimental na região leste da cidade.

A largada vai acontecer na UBS do distrito de Eugênio de Melo. Neste início, a unidade funcionará como um projeto-piloto, apenas com a coleta de exames laboratoriais.

A ideia é aumentar os serviços oferecidos após posterior avaliação feita pela Secretaria de Saúde.

A ampliação do UBS Resolve para outras unidades da rede também depende de um balanço positivo dos técnicos da pasta. “Queremos fazer todas essas mudanças com calma e tranquilidade para não atrapalhar o atendimento que já existe e melhorar o acolhimento. A UBS Resolve é um novo conceito. Aos poucos, vamos implantando”, afirmou Felicio.

A decisão de abrir o projeto pela região de Eugênio de Melo foi tomada por conta da distância entre o local e uma unidade do ValeClin, terceirizada que faz os exames. “Iniciaremos os primeiros passos da UBS Resolve, onde faremos a coleta dos exames. A população atendida no Galo Branco tinha que se deslocar até muito longe para coletar seu sangue. Agora, vamos fazer a coleta dentro da UBS. Essa é uma das ações do projeto, que engloba várias ações. Essa é a primeira delas”, completou.

Sistema. O governo espera que a ampliação do atendimento nas unidades básicas desafogue e melhore a situação das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e dos hospitais do município.

"A UBS Resolve é um desenho que apresentamos na campanha e tenho certeza que vai ser implementada com êxito. O grande problema é que, qualquer emergência, como dor de garganta, o paciente já vai para a UPA. E isso que queremos mudar. O caminho é dar um atendimento melhor nas próprias UBSs”, finalizou. O PT fez críticas ao projeto que será lançado.

Evento. Na cerimônia de lançamento do UBS Resolve hoje, às 8h, Felicio Ramuth pretende detalhar o funcionamento do projeto. O vice-prefeito de São José, Ricardo Nakagawa (PMDB), e o secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta, que trabalharam na construção dessa novidade, também irão conversar com os pacientes no local.

PT afirma que programa é ‘mero marketing’

O presidente do PT em São José, Giba Ribeiro, diz torcer pelo sucesso [/TXT]do projeto, mas classifica a iniciativa como “mero marketing”. O petista citou o programa ‘Delegacia Padrão’, criado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) há 15 anos, para exemplificar seu posicionamento sobre o tema.

“Na época, pintou-se o lado de fora das delegacias, fizeram reforma, mas foi meramente visual. Uma maquiagem. A população não precisa de marketing”, declarou. “Aliás, vai fazer um mês que o prefeito assumiu e, até agora, não existe nada de efetivo, a não ser um desmonte em projetos da gestão passada”, completou.

Projeto. De acordo com ele, a gestão tucana não consegue explicar como o programa vai funcionar. “Se você perguntar o que essa é essa história de UBS Resolve, ninguém sabe dizer. Vai resolver o quê? Em qual sentido? Parece peça de marketing de quem não disse a que veio”, concluiu.