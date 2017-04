Projetos selecionados ainda não receberam verba do FMC

Home

Proponentes deveriam ter recebido primeira parcela em 30 de março; FCCR garante valor para o dia 14 de abril

Paula Maria Prado

São José dos Campos

A primeira parcela do FMC (Fundo Municipal de Cultura), gerido pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), de São José dos Campos, que deveria ter sido paga aos proponentes de projetos beneficiados pelo edital “Linguagens Artísticas” no último dia 30 foi adiada para o dia 14 deste mês.

Responsáveis pelos projetos habilitados receberam no final de março um e-mail assinado por Antonio Carlos Oliveira da Silva, secretário executivo do FMC, informando que “devido a prorrogação do prazo de entrega das respostas dos projetos e a consequente análise das mesmas pela Diretoria Executiva” houve a “necessidade da prorrogação do prazo de contratação e da liberação da 1ª parcela”.

Neste ano, o calendário teve de ser prorrogado a pedido da comissão avaliadora. Foram analisados 108 projetos habilitados pelo edital.

O resultado foi conhecido em 20 de fevereiro. Apenas sete projetos foram escolhidos -- além dos sete titulares, há na lista sete suplentes. Destaque para a proposta de performance de “Da Xepa ao Banquete Final – Som e Cozinha” e a de audiovisual “2ª Mostra Formiga Independente”.

Os valores dos projetos variam entre R$ 35 mil e R$ 79 mil por ano (veja mais abaixo). O recurso total de R$ 400 mil foi disponibilizado no final do ano passado. E, como apurou O VALE na ocasião, o valor corresponde a apenas 27% do valor previsto no início de 2016 de R$1,5 milhão.

Outro lado. Procurada a FCCR reiterou em nota o conteúdo do e-mail enviado aos proponentes cujos projetos foram selecionados.

“A alteração da data está prevista na cláusula 17,18 do Edital 021/P/2016/FCCR - Linguagem Artística”, informou a instituição. “Com a nova data para liberação do pagamento, o prazo de início ao fim de cada projeto também sofrerá alterações, mantendo a execução do projeto por, no máximo, 10 meses”, continuou.