Programa visa reduzir em 50% as mortes no trânsito da região

08:34

Governo estadual vai repassar quantias para municípios com mais registros investirem em projetos de segurança viária



Xandu Alves

São José dos Campos

O governo estadual quer reduzir pela metade o número de mortes no trânsito na Região Metropolitana do Vale do Paraíba até 2020. Para tanto, irá repassar dinheiro às cidades com mais óbitos no trânsito para investimentos em segurança viária, contemplando obras, sinalização e programas de educação e prevenção.

Em todo o ano passado, a RMVale registrou 407 mortes no trânsito, 6,27% de aumento comparado a 2015, que fechou com 383 vítimas fatais.

Convênios. Na última quarta-feira, o governador Geraldo Alckmin assinou parcerias com 13 cidades paulistas, sendo três da região — Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Taubaté — para repasse de recursos por meio do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. “Esse dinheiro vai ajudar a salvar vidas, evitar acidentes, melhorar a infraestrutura e educar para podermos avançar mais”, disse ele.

A expectativa do governo é assinar convênios com 52 municípios em 2017, repassando a eles cerca de R$ 100 milhões para reduzir as mortes. O valor para as cidades da região não foi definido, segundo o governo. Dependerá de levantamentos e ações que os municípios terão que fazer, como criar um Comitê de Segurança de Trânsito local.

Mortes. Entre as três cidades, Taubaté tem o maior número de mortos no trânsito. Foram 47 vítimas no ano passado, alta de 6,81% ante 2015, com 44 vítimas fatais em acidentes. Pinda aparece em seguida com 29 mortes em 2016 contra 27, no ano anterior, crescimento de 7,4%. Guará diminuiu em 13% as vítimas: 20 no ano passado contra 23, em 2015.

Segundo o governo, o objetivo dos convênios é fornecer auxílio “para a estruturação da gestão da segurança viária” e “dar apoio financeiro para a realização de ações para reduzir mortes no trânsito”. Em Jacareí, conveniada no ano passado, as mortes no trânsito aumentaram.

Jacareí registrou alta em índice

Primeira cidade da região conveniada ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, em 2016, Jacareí foi uma das campeãs de aumento de mortes no trânsito na RMVale no ano passado. Os óbitos subiram de 29, em 2015, para 48, alta de 65,52%.

Em São José, que é a cidade da região com maior número de mortes no trânsito, as vítimas passaram de 88, em 2015, para 95, no ano passado, crescimento de 7,95% em 12 meses. Em 2016, o governo estadual assinou convênio com 15 cidades, Jacareí entre elas, repassando R$ 10,5 milhões para os municípios. Jacareí recebeu R$ 515,1 mil.

Entre os critérios para a cidade ser selecionada, estavam ter uma população superior a 80 mil habitantes e número de mortes por trânsito superior a 20 óbitos nos últimos 12 meses. Jacareí contabilizou 48.