Professores apelidam escola do Pinheirinho de 'Faixa de Gaza'

- 13:44

Reportagem teve acesso a relatório da Guarda Municipal, que revela atos de vandalismo na escola do Pinheirinho

Danilo Alvim

São José dos Campos

Apelidada de ‘Faixa de Gaza' pelos professores, a recém inaugurada escola municipal de ensino fundamental EMEF Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José dos Campos vem sendo alvo de ataques de vandalismo diariamente.

O VALE teve acesso a um relatório da GCM (Guarda Civil Municipal), referente ao último dia 4, revelando que indivíduos, arremessam pedras ao redor da instituição, sobem no telhado e intimidam alunos, professores e funcionários durante os horários de aula.

Com medo da violência e sem tranquilidade para trabalhar na escola do bairro Pinheirinho dos Palmares, professores apelidaram o local de 'Faixa de Gaza', fazendo referência a um território na Palestina, conhecido por estar em constante conflito.

Segundo o relatório da Guarda Municipal, os atos são repentinos, e ocorrem “quase todos os dias por volta de 19h, alguns adolescentes ficam ao redor da escola jogando pedras. A unidade escolar está localizada em um bairro isolado e tem somente uma entrada e uma saída”,diz um trecho do relatório assinado pela Guarda Municipal.

De acordo com funcionários da GCM (Guarda Civil Municipal), nesta semana, a diretora da escola solicitou apoio dos fiscais, alegando que alunos estariam jogando fezes nas janelas das salas de aulas.

Como já passava das 19h e não estava em horário de expediente, um dos funcionários informou que pediu o deslocamento de uma viatura disponível no plantão para atender a solicitação. De acordo com funcionários da GCM, a demora teria irritado a diretora da escola, que nem sequer ouviu as explicações dos guardas.

Outro lado. A Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota, “que vem realizando diversas atividades de orientação aos alunos e pais da EMEF ‘Pinheirinho dos Palmares’, para corrigir e evitar os problemas pontuais de comportamento que estão ocorrendo com um pequeno grupo de alunos”. Neste sábado, a diretoria da unidade fará uma reunião com o Conselho da Escola, formado por alunos, pais e professores que irão debater o assunto e planejar novas possibilidades de atuação pedagógica com estes estudantes.

A partir desta segunda-feira haverá intensificação das rondas da Guarda Civil Municipal na unidade escolar.