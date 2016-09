Produtos básicos sobem mais que o dobro da inflação no Vale

Home

- 20:50

Alimentos tiveram alta de 13,24% nos primeiros oito meses de 2016, contra 5,42% de inflação medida no período. Itens de higiene ficaram 14,66% mais caros na região, e produtos de limpeza tiveram alta de 8,78%



Xandu Alves

São José dos Campos

O consumidor não tem vida fácil na RMVale. O preço dos alimentos subiu 13,24% em 2016 na região, entre janeiro e agosto, o que é mais do que o dobro da inflação no período medida pelo IBGE: 5,42%.

Os itens de higiene pessoal ficaram ainda mais caros do que os alimentos: 14,66% nos oito primeiros meses do ano, o que representa 2,7 vezes acima da inflação na região. Em seguida, os produtos de limpeza registraram 8,78% de aumento no mesmo período, também acima da inflação em 2016.

Com isso, em média, a cesta básica com 44 produtos ficou 13,12% mais cara no acumulado do ano, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté).

Quem sofre mais com a alta dos itens de alimentação são as famílias de baixa renda. “Para as pessoas que ganham até um salário mínimo, este aumento é significativo. Qualquer gasto a mais afeta nas contas do final do mês”, afirmou Luiz Carlos Laureano, economista do Nupes.

Clima. Segundo ele, a instabilidade climática é um dos fatores que acarretam o aumento de preços de alimentos da cesta básica na região. Em agosto, os alimentos que mais subiram de preço no Vale, segundo pesquisa do Nupes, foram mandioca (10,76%), mamão formosa (8,13%), banana nanica (10,50%), banana prata (6,10%) e frango (6,66%).

Chuvas fortes, frio e redução de oferta em razão de problemas no plantio explicam as alterações nos preços dos alimentos, segundo o Nupes. “As baixas temperaturas e geadas que atingiram a região do Vale do Ribeira, em junho e julho de 2016, e a doença na produção do Vale do São Francisco, foram responsáveis pela queda da oferta e elevação dos preços”, apontou o órgão sobre o preço das bananas.

Com a alta do custo de vida, Laureano orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes de fazer suas compras. “O jeito é gastar sola de sapato e procurar as melhores ofertas. Antes de comprar um alimento é recomendável fazer uma pesquisa e ficar de olho nos preços. Se tiver que comprar, procure itens variados que possam substituir alimentos mais caros”.

Morando na região sudeste de São José, o pedreiro Damião Silva vive de bicos e tenta fazer a despensa de casa render mais do que o previsto. “A crise pegou nossa casa em cheio”, contou ele. “Temos que fazer arroz, café, óleo e açúcar durar mais do que o normal. Esticar tudo”.

Procon orienta consumidor a se planejar

A Fundação Procon orienta os consumidores a se adaptar em ano de crise e aumento de preços acima da inflação. Segundo o órgão, é necessário “aprender a planejar e economizar” o dinheiro.

Vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado, o órgão oferece gratuitamente publicações sobre como organizar um orçamento doméstico, como fazer uma boa compra no supermercado e como economizar no consumo de água e energia. Além disso, dá dicas de como usar corretamente o cartão de crédito e orientações sobre crédito e serviços bancários.

Site. Os materiais podem ser encontrados no site do órgão (procon.sp.gov.br) e oferecem dicas para as famílias superarem a crise sem comprometer o orçamento doméstico. Além disso, a página do serviço na internet permite consultas sobre direitos do consumidor na compra de produtos ou contratação de serviços. Também se pode tirar dúvidas sobre relações de consumo