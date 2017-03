ProAC ICMS terá R$ 100 milhões para projetos culturais

Home

O Governo do Estado de São Paulo assegurou R$ 100 milhões, em 2017, para projetos culturais do ProAC (Programa de Ação Cultural) na modalidade ICMS, uma das vertentes do programa de incentivo.

O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). O valor atual é o mesmo disponibilizado no ano passado – enfim, uma boa notícia, diante da queda da arrecadação de impostos provocada pela crise econômica nacional.

“O ProAC é essencial no estímulo às produções artísticas, com impacto muito positivo na ampliação do acesso da população a produtos culturais, assim como na geração de empregos e renda no setor da economia criativa”, afirmou em nota o secretário da cultura do Estado, José Roberto Sadek.

Passos

Esta vertente do programa funciona por meio de patrocínios incentivados: os artistas e produtores apresentam projetos para a Secretaria da Cultura e passam pela avaliação da CAP (Comissão de Análise de Projetos).

Caso sejam aprovados, recebem autorização para captar patrocínio junto a empresas que recolhem ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no território paulista. Além de poder associar suas marcas aos projetos culturais, as empresas patrocinadoras recebem de volta o valor investido na forma de descontos no ICMS devido.

Números

Desde que foi criado, em 2006, o ProAC ICMS já acumula R$ 918 milhões repassados a projetos culturais paulistas, segundos dados oficiais. Com o novo aporte, até o fim do ano, o valor terá ultrapassado R$ 1 bilhão.

Só no ano passado, o ProAC ICMS teve 1.220 projetos aprovados para captação de recursos; ao longo de sua história, já são cerca de 7.200.