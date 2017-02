Primeiro hospital pet é inaugurado em São José

Home

Redação

São José dos Campos



O primeiro hospital veterinário de São José foi inaugurado na última quarta-feira (1) e promete dar a melhor assistência possível para os pets que pecisarem de atenção médica.



O Anima Hospital Veterinário contará com infraestrutura para atendimento clínico e cirúrgico de animais de pequeno porte - e de animais silvestres. "É muito semelhante à estrutura de um hospital humano. O objetivo é dar conforto e tranquilidade ao animal. O carinho faz toda a diferença no tratamento", afirma a veterinária e sócia-proprietária, Daniana Pinotti.



Nos casos mais graves, o espaço também possui uma sala de Unidade de Tratamento Semi-Intensiva, que dá todo suporte necessário para atender e internar animais que precisam de terapia, medicações injetáveis, realização de exames complementares, além do setor de imagem e hematologia e supervisão constante de um médico veterinário.



Com equipamentos modernos e profissionais capacitados, o Anima Hospital oferece ainda atendimento VIP ao cliente. O proprietário pode ficar "internado" com seu pet. "Disponibilizamos um quarto com frigobar, TV, ar-condicionado, banheiro particular e serviços de alimentação", conta o sócio proprietário, Edric Pinotti.



O primeiro Hospital Veterinário de São José dos Campos fica na rua Professor Viêria de Moura, 55, Vila Adyanna, próxima à entrada do Parque Vicentina Aranha.