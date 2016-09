Primavera começa prometendo alta na temperatura

Home

Bruna Soares

São José dos Campos

A primavera começa nesta quinta-feira, às 11h21, deixando os amantes do calor mais animados pela elevação das temperaturas, característica típica da estação.



De acordo com a pesquisadora do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), Renata Tedeschi, as temperaturas durante a estação poderão ficar acima da média histórica observada pelo órgão. “Como a primavera é uma estação de transição entre o inverno e o verão, então será possível notar que terão mais ocorrências de chuvas no final da tarde e a temperatura deve ficar acima da média histórica, porém, isso não significa que não poderemos ter dias mais frios também”, afirmou a pesquisadora.



Ainda segundo o Cptec, durante a primavera aumentam as incidências de raios, ventos fortes e queda de granizo.

Previsão. A estação das flores começará com as temperaturas mais amenas para as cidades da RMVale, com sol entre poucas nuvens. Para São José, o início do da quina-feira será mais fresco com as mínimas em torno dos 12°C e as máximas chegarão até os 23°C. Já em Taubaté, as temperaturas mínimas serão de 11°C e as máximas não passarão dos 24°C.



O final de semana será de pequenas possibilidades de chuvas nas cidades da região. As máximas serão de 27°C no sábado e com queda na temperatura no domingo, com máximas de 23°C, a possibilidade de chuva alcança os 80%.