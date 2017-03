PRF divulga balanço de acidentes e óbitos no feriado de Carnaval na RMVale

Home

- 10:27

Daniela Santos

São José dos Campos



Os trechos que cortam a região pela principal rodovia do país, a Dutra, tiveram elevação nos índices de acidentes e óbitos durante o feriado de Carnaval, segundo dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal). No último Carnaval foram 28 acidentes que deixaram 19 feridos e dois mortos. Em 2016 foram 22 acidentes, 12 feridos e nenhuma morte.

Oficialmente, a Operação Carnaval foi encerrada às 24h desta quarta-feira (1). Comparado a 2016 houve um aumento de 33% nas mortes em todo o estado. O número de feridos também aumentou com relação a 2016: O saldo foi de +26%. Em contrapartida, o número de acidentes diminuiu 10%, contabilizando 119 (acidentes) ao todo.



As colisões traseiras lideram o ranking das principais batidas, totalizando 26% dos acidentes. A companhia informou que esses dados mostram que os motoristas têm de ficar mais atentos, pois ao contrário de anos anteriores, em 2017 não houve redução no número de óbitos e feridos e reitera que para um trânsito seguro é preciso que as pessoas dediquem mais atenção ao trânsito e tenham consciência, principalmente largando velhos hábitos como imprudência e uso do celular ao volante.