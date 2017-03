Presper Daher - A influência da mídia no culto à beleza

Home

Duas perguntas permeiam o debate que proponho neste texto. Por que comparamos nosso corpo ao de artistas? O que é esse tal padrão de beleza que muitos buscam? Uma pesquisa recente da Universidade de São Paulo aponta que o “padrão de beleza” veiculado pela mídia pode causar insatisfação com o próprio corpo, resultado de uma discrepância entre a aparência auto percebida e a silhueta considerada ideal pela pessoa.

Isso é chamado de Transtorno Disfórmico Corporal (TDC). É um diagnóstico psiquiátrico que caracteriza a pessoa com uma intensa preocupação quanto a um possível defeito que ela imagina ter e que gera um terrível incômodo em seu dia a dia.

A exposição às imagens idealizadas pela mídia contribui para um aumento na insatisfação com o próprio corpo e influencia desde as escolhas dos alimentos até a realização de tratamentos estéticos e cirurgias plásticas diversas. Esse problema é comum em algumas clínicas de cirurgia plástica, pois muitas dessas pessoas acreditam que, com a interferência de um médico desta área, poderá atingir o tão sonhado corpo escultural, igual ao “cara da TV”.

Entendida como consumo cultural, a prática do culto ao corpo está inserida em todas as classes sociais e faixas etárias, apoiada, muitas vezes, por uma falsa preocupação com a saúde. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, afirma que a linguagem corporal é um dos mais importantes modos de se distinguir dos demais indivíduos.

Essa realidade que vejo no dia a dia da minha profissão é preocupante. O cuidado com o bem-estar e com a saúde deve ser primordial. Cirurgias plásticas para corrigir certos problemas ou mesmo por satisfação pessoal devem ser muito bem analisadas, com base em expectativas reais e não idealizadas. Portanto sempre procure a orientação de um profissional capacitado antes de qualquer procedimento estético, seja ele cirúrgico ou não.

Presper Daher é cirurgião plástico no Vale do Paraíba