Presidente do Taubaté pede renúncia do cargo

- 18:58

Taubaté

Com o Taubaté na quinta colocação e na briga pelo G-4 da Série A-2 do Campeonato Paulista, o presidente Waldir Attili Junior pediu renúncia na noite deste domingo, após a vitória do Burro da Central contra a União Barbarense, por 1 a 0, no Joaquinzão.

Attili foi eleito em novembro do ano passado, em chapa única. Em cinco meses, deixou o time perto da zona de classificação na Série A-2 com metae do campeonato em andamento e colecionou polêmicas com os torcedores do clube.

Procurado pela reportagem, o Esporte Clube Taubaté afirmou por meio de assessoria de imprensa que ainda não há uma informação oficial. Eleitos com Attili na chapa estão os vice-presidentes Eduardo Cursino e Gilsinho, e um deles deve assumir o cargo.