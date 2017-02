Presidente do Senado mantém reunião de líderes para definir pauta

Home

- 12:07

Débora Brito

Agência Brasil



O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou, há pouco, que manterá a reunião de líderes prevista para esta terça-feira (21), em que será definida a pauta a ser analisada ao longo desta semana pelo plenário da Casa.



O senador disse que a agenda não vai atrapalhar o andamento dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que, neste momento, sabatina o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. "Nós temos pauta, vou agora para reunião do colégio de líderes. Ela não atrapalha a sabatina."



Apesar de manter a reunião de líderes, Eunício cogitou adiar a ordem do dia, caso a sabatina ultrapasse o horário de início da sessão em plenário, 14h. "Dependendo do horário em que terminar a sabatina, ou seja, se a sabatina ultrapassar o horário previsto da sessão deliberativa, vou conversar com os líderes agora para não interromper a sabatina, para concluir a sabatina, e adiar, se for o caso, um pouco a ordem do dia."