Presépios... com gambá!

Animal é figura comum nos presépios da região; ele representa a caridade e a bondade

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Além do Menino Jesus, da Virgem Maria, do São José, dos Três Reis Magos, do burro, do boi, do galo e da ovelha, o presépio do Vale do Paraíba conta com um gambá.

As histórias contadas pelos antigos são muitas. Não se sabe exatamente quando foi que o animal passou a ser representado. Mas, na lenda, o animal representa um ato de bondade e caridade.

“Meus pais contavam que, quando o menino Jesus nasceu, a gruta em que todos estavam era fria e escura . E, para aquecer o ambiente, um gambá se propôs a colocar fogo do próprio rabo, como uma tocha”, contou o figureiro Luiz Paulo Ragazini, 54 anos. “Por isso, aliás, que há gambás sem pêlos no rabo”.

Há ainda uma segunda versão da história, em que Maria, sem conseguir amamentar o Menino, foi abordada por uma gambá, que ofereceu um pouco do seu leite. E, mesmo recusando a oferta, a mulher a agradeceu lhe concedendo uma bênção: o animal não sofreria com as dores do parto.

Por isso, os gambás são marsupiais, animais que dão à luz a um embrião, que continua a se desenvolver fora do corpo da fêmea, mas ligado a ele. “O gambá representa aquele que faz o bem sem interesse e, por isso, a recompensa vem de Deus”, afirmou Ragazini.

Confusão. Ainda que a inserção do animal no presépio seja antiga, poucos são os que sabem da lenda. “Às vezes, o confundem com cachorro ou outro animal. Ou mesmo perguntam porque o gambá tem o rabo vermelho. Mas é porque ele é retratado iluminando o ambiente, a gruta”, disse o figureiro, que desde os 10 anos de idade trabalha com a arte.

“Comecei porque queria colocar mais figuras no presépio da minha casa. E, aos poucos fui aprimorando a técnica”, afirmou ele. No Museu do Folclore, o presépio, a cargo do artista gráfico João Bosco Rangel da Silva, de 54 anos, conta com o animal. Ele pode ser visto até o dia 31 de janeiro.