Presença de Ortiz lança dúvida sobre votos válidos no 1º turno

Especialistas em direito eleitoral divergem se votos do tucano serão considerados nulos ou se permitiriam ida ao 2º turno

A presença do prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), na corrida ao Palácio do Bom Conselho, pode levar o município a um cenário de incerteza jurídica a respeito da sucessão no comando da cidade. Quem afirma isso são especialistas em direito eleitoral ouvidos pela reportagem.

Ortiz teve o pedido de registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral de Taubaté, e recorreu ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral). A chance de reverter a decisão é pequena, segundos os advogados consultados, mas o caso não terá um julgamento final até o dia 2 de outubro.

A principal dúvida é como serão considerados os votos do tucano no primeiro turno: se serão tidos como nulos ou se poderão ensejar a sua ida a um eventual segundo turno -- segundo pesquisa Ibope divulgada no mês passado, Ortiz está empatado tecnicamente com Pollyana Gama (PPS) em primeiro lugar.

Mistério. A legislação sobre esse tema mudou. Até a eleição anterior, se isso acontecesse, os votos seriam tidos como nulos. “A nova lei não é tão clara a respeito, pois essa situação é muito peculiar”, afirmou o advogado Ricardo Vita Porto. Ele disse acreditar, porém, que a solução seria semelhante à aplicada em eleições anteriores. “A tendência é que haja segundo turno entre os dois melhores colocados com candidatura deferida”, argumentou.

Já o advogado João Fernando Lopes de Carvalho tem opinião diferente. Para ele, os votos de Ortiz poderão ser considerados inicialmente, possibilitando que o tucano dispute o segundo turno, se for o caso. O problema, na nova legislação, seria outro: Ortiz poderia vencer a eleição e ser impedido de assumir. “Só após o resultado final dos recursos, os votos poderão ser anulados ou não”, disse Lopes de Carvalho.

Dúvida. Por meio de sua assessoria de imprensa, o TRE informou que o postulante com candidatura indeferida é mantido na disputa enquanto houver possibilidade de recurso, e que isso permitiria que ele chegasse a eventual segundo turno.

Isso estaria previsto na resolução 23.456/2015, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Se houver segundo turno e nele for eleito candidato que esteja sub judice e que venha a ter o registro indeferido posteriormente, caberá à Junta Eleitoral convocar novas eleições, após o trânsito em julgado da decisão”, cita trecho do texto, em seu artigo 167.

No entanto, o artigo 145, que aborda a destinação dos votos, cita que serão considerados nulos “os votos dados a candidatos com o registro indeferido, ainda que o respectivo recurso esteja pendente de apreciação”.

Outro lado. Procurada ontem, a coligação ‘Taubaté que a gente quer’ alegou, por meio de nota, que “os votos obtidos por Ortiz Junior, na hipótese de a candidatura ainda estar sub judice, serão contabilizados exatamente como determina o TSE nos artigos 44 e 56 da resolução n° 23.455. No entanto, já apresentamos recurso contra o indeferimento do registro manifestado pela Justiça Eleitoral e estamos convictos de que, em 2 de outubro próximo, o nome de Ortiz Junior poderá ser escolhido pela população de Taubaté para um novo mandato, sem quaisquer restrições”.

Se tucano vencer ‘sub judice’, não vai poder ser diplomado

Caso Ortiz concorra sub judice e vença a eleição, ele não poderá ser diplomado prefeito enquanto a Justiça Eleitoral não julgar todos os recursos possíveis sobre o seu pedido de registro de candidatura.

Nesse caso, Taubaté passaria a ser comandada, a partir de 1º de janeiro de 2017, pelo novo presidente da Câmara, escolhido entre os 19 vereadores eleitos para a próxima legislatura (2017-2020). Ou seja, o novo prefeito seria eleito por voto indireto.

A situação não é nova no município -- desde o dia 10 de agosto Taubaté é governada por Paulo Miranda (PP), que era o presidente da Câmara e assumiu após Ortiz ser afastado da prefeitura. Após o trânsito em julgado do pedido de registro de candidatura, restariam duas possibilidades: caso o pedido seja deferido, Ortiz poderia assumir a prefeitura; caso contrário, Taubaté seguiria governada pelo presidente da Câmara até a realização de novas eleições, convocadas em 90 dias.

Novidade. O adiamento da diplomação é novidade, também em razão de mudanças na legislação. Até a eleição passada, nesse caso, assumiria o mandato o candidato que teve a segunda melhor votação. Isso já não é mais possível.