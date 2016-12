Prêmio milionário da Mega-Sena mexe com a cabeça dos apostadores

Home

- 07:03

Lotéricas de todo o país ficam lotadas daqueles que sonham e fazem fila para fazer a sua ‘fezinha’; apostas são aceitas até às 14h de sábado



Bruna Soares

São José dos Campos

São R$ 225 milhões.

Esse é o valor do prêmio que será sorteado neste sábado na Mega-Sena da virada.

Tanto dinheiro assim mexe com a cabeça dos apostadores. As lotéricas, que registraram grande movimento nos últimos dias, recebem as apostas até às 14h horário deste sábado.

O sorteio dos números ganhadores será às 21h do último dia do ano. De acordo a análise combinatória, com as 60 dezenas que podem ser escolhidas pelos apostadores são possíveis 50.063.860 possibilidades de números levando em consideração um jogo simples, com apenas seis dezenas, o jogo mais tradicional da lotérica.

Com o valor do prêmio estimado, o ganhador poderá, por exemplo, aplicar na poupança e ganhar cerca de R$ 1.150.000 por mês de juros, de acordo com os dados oficiais da Caixa.

Movimento. Em São José e Taubaté, as lotéricas estão movimentadas. Segundo o gerente de uma lotérica na Vila Ema, Matheus Monteiro, esse ano o movimento está abaixo do que em relação ao ano passado.

“O movimento está começando gradualmente, de segunda até hoje [quinta] já melhorou um pouco e acredito que será assim até o resto da semana. Mas não estou vendo muitas filas e pelo o que vejo de outras lotéricas, também estão assim”, afirmou.

Dinheiro. E o que fazer com o prêmio? Daria, por exemplo, para comprar 225 milhões de bolinhos caipiras em São José. Gosta de aviões, quatro aviões modelo Legacy 450 da Embraer poderiam ser seus também. Outra opção é investir em 28 milhões de lanches da Praça Santa Terezinha em Taubaté, comprar 6.480 carros ou você poderia ser dono de 25% do investimento do World Trade Center, em São José.

Com tanto dinheiro, é difícil imaginar em onde aplicar. “Estou com tantas contas que não sei se vai sobrar”, brincou a professora Carmen Duarte, de 44 anos. “De verdade, não faço ideia de qual seria minha primeira reação. Ninguém espera de verdade receber um dinheiro assim, né?”, completou.

Ajudar a família também é um desejo dos apostadores. “Uma parte eu vou investir, dar uma vida melhor pra minha família. Também preciso gastar um pouco, pra me divertir”, afirmou o pintor José Carlos Conceição, de 27 anos. “Não me importo em dividir, já que só um pouquinho desse dinheiro já me faria muito feliz.”