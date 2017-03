Prefeitura vai reforçar fiscalização contra comércio clandestino

Home

São José dos Campos

A prefeitura de São José dos Campos inicia neste sábado um reforço na fiscalização contra o comércio clandestino no centro. A ação acontece após reclamações de comerciantes, que, durante essa semana, se reuniram com representantes da prefeitura para cobrar mais rigidez.

No mês passado, uma operação do governo retirou ambulantes ilegais do centro, e a ação gerou polêmica porque um dos agentes teria abusado de autoridade. Na ocasião, mais de dois mil produtos irregulares foram apreendidos.

De acordo com a ACI (Associação Comercial Industrial) de São José, que mediou o encontro entre prefeitura e comerciantes esta semana, o reforço na fiscalização é uma decisão emergencial. “Esse prejuízo ao comércio legal resulta num prejuízo muito maior, resulta na desvalorização do trabalhador formal, já que os ambulantes ilegais nem impostos pagam”, disse o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, de acordo com a ACI.

Comércio. A primeira operação da prefeitura para combater o comércio clandestino, no mês passado, gerou polêmica. Na internet, um vídeo que mostra um dos fiscais agredindo um dos ambulantes com um chute gerou diversas críticas à ação.

Questionado na ocasião, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) afirmou que o caso seria apurado e que o fiscal poderia ser punido.

Atualmente, São José tem 655 ambulantes com autorização para trabalhar e inscrição municipal, segundo a Secretaria da Fazenda. A ADEI (Associação de Economia Informal) estima que 5.000 atuem sem licença na cidade.